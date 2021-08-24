Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс

Барабанщик британской The Rolling Stones Чарли Уоттс умер на 81 году жизни, сообщила газета The Sun. Он играл в составе группы с 1963 года.

Музыкант скончался через несколько недель после операции на сердце. Незадолго до смерти стало известно, что он пропустит запланированный с сентября тур группы.

Уоттс — один из троих членов The Rolling Stones, кто участвовал в записи всех 30 их студийных альбомов. Первый, названный так же, как группа, вышел в 1964 году. Последний, — Shine a Light, — в 2008.

В 2016 году музыкальный журнал Rolling Stone поставил Уоттса на 12 место в своём списке величайших ударников в истории. В 2006 году журнал Modern Drummer включил его в свой зал славы.