Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл скончался во сне дома в Хьюстоне на 73 году жизни. Об этом сообщается в инстаграме группы. Он играл в группе почти с самого её основания в 1969 году.

Группа играла блюз-рок и южный рок, с семидесятых годов и до начала 90-х выпуская платиновые альбомы. Пластинка Eliminator стала одной из самых продаваемых в истории рок-музыки, получив больше 10 миллионов продаж только в Соединённых Штатах.

Постоянный состав ZZ Top не менялся с 1970 года, группа продолжает выступать до сих пор, сейчас у неё тур по американским городам. В среду она должна была играть в Симпсонвиле в Южной Каролине, концерт был отменён из-за смерти музыканта.