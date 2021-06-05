Умер советский баскетболист и тренер Вадим Капранов

Советский баскетболист и тренер Вадим Капранов умер 4 июня на 82 году жизни, сообщает сайт команды ЦСКА. Он был семикратным чемпионом СССР, обладателем Кубка страны, двух Кубков европейских чемпионов и бронзовым призёром двух Олимпийских игр — 68 года в Мехико как игрок и 2004 года в Афинах, как тренер женской российской сборной.

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Капранов — один из основателей женского баскетбольного ЦСКА, одного из самых титулованных клубов в мире. На Олимпиаде-1992 в Барселоне, где женская сборная бывших стран СССР выиграла золото, он был ассистентом главного тренера Евгения Гомельского.

В начале двухтысячных годов, будучи старшим тренером женской сборной России, он выиграл с командой чемпионат Европы в греческих Патрах, серебро чемпионата Европы и чемпионата мира.

С женской командой "Бурж" из Франции Капранов достиг значительных международных успехов. Он выиграл с ней пять чемпионатов, две Евролиги и Кубок Ронкетти.