Умер белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский

На 79-м году жизни умер белорусский режиссер-документалист Юрий Хащеватский. Об этом в четверг сообщило, в том числе, издание "Наша Нiва".

Хащеватский - автор более 30 фильмов, самым известным из которых называют ленту "Обыкновенный президент", снятую в 1996 году. В этом фильме открыто выражалась критика в адрес Александра Лукашенко и была показана суть его режима, отмечает Белорусская служба Радио Свобода.

Режиссер неоднократно заявлял в своих интервью и комментариях, что приход Лукашенко к власти стал трагедией для Беларуси, и что эта фигура представляет наибольшую угрозу независимости страны, поскольку он выбрал курс на Россию и сам не разбирается в экономических вопросах.

"Лукашенко занимался созданием мафиозной структуры внутри государства. Причем эта мафиозная структура была подмята только под него, на нем сосредоточена", - говорил Хащеватский в интервью Радио Свобода.

Во время протестов 2020 года в Беларуси, когда ЦИК страны объявил о переизбрании Лукашенко на очередной президентский срок, Хащеватский стал членом Координационного совета белорусской оппозиции.

Юрий Хащеватский родился в 1947 году в Одессе. В 1973 году окончил Одесский технологический институт, а в 1981 году - Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Впоследствии он работал режиссером в "Белторгрекламе", на белорусском телевидении, в объединении "Белорусский телефильм", а с 1989 года - на киностудии "Беларусьфильм".

Он лауреат международных кинофестивалей в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Женеве, Берлине, Белграде, Киеве, Санкт-Петербурге и других форумов.