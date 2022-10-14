Умер британский актёр Робби Колтрейн

В Великобритании в возрасте 72 лет умер комический актёр Робби Колтрейн (настоящее имя - Энтони Роберт Макмиллан). Зрителям он запомнился ролью великана Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. Также Колтрейн играл в картинах "Золотой глаз" и "И целого мира мало" из серии фильмов о Джеймсе Бонде, кинолентах "Из ада", "Мона Лиза", "Монашки в бегах", "Двенадцать друзей Оушена" и многих других. За заслуги перед кино и телевидением был награждён Орденом Британской империи.

Автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг выразила соболезнования близким Колтрейна. "Я не знаю никого, кто был бы хоть отдалённо похож на Робби. Для меня было невероятным счастьем знать его, работать с ним, хохотать вместе с ним," - написала Роулинг в твиттере.

Актёр Стивен Фрай также написал о том, что глубоко расстроен известием о смерти Колтрейна, с которым он вместе снимался в сериале Alfresco. "Какие глубина, мощь и талант. Прощай, старый друг, тебя будет ужасно не хватать," - написал Фрай.