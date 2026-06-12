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Умер британский художник Дэвид Хокни

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Дэвид Хокни
Дэвид Хокни

Британский художник, один из самых известных представителей поп-арта, Дэвид Хокни умер в возрасте 88 лет. Представитель художника заявила, что Хокни "умер в своем доме 11 июня 2026 года, не дожив одного месяца до своего 89-го года рождения".

Хокни родился в Великобритании, но значительную часть жизни прожил в Калифорнии. За свою семидесятилетнюю карьеру художник прославился своими яркими и новаторскими работами, включая пейзажи родного Йоркшира, картины бассейнов Лос-Анджелеса и портреты друзей и семьи, созданные на iPad.

Картина "Портрет художника" Дэвида Хокни
Картина "Портрет художника" Дэвида Хокни

Одна из его самых известных картин – "Портрет художника", на которой изображены двое мужчин: один плывет под водой, а другой (художник Питер Шлезингер, бывший возлюбленный Хокни) наблюдает за ним. В 2018 года картина была продана с аукциона Christie's за 90,3 миллиона долларов.

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