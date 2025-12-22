Умер британский музыкант Крис Ри. Ему было 74 года

Умер британский певец, автор песен и гитарист Крис Ри. Ему было 74 года.

О смерти музыканта сообщила его семья, отметив, что Ри умер в больнице после непродолжительной болезни. Другие подробности пока не известны.

Ещё в 1990-е году у музыканта диагностировали онкологическое заболевание, в 2001 году ему удалили поджелудочную железу. Он также перенёс инсульт, но продолжал выступать. Последний альбом он записал в 2017 году.

Крис Ри выступал в разных жанрах популярной музыки - от блюза до рок-н-ролла. Всего за свою карьеру он записал 25 студийных альбомов, уже его дебютный альбом в 1978 году привлёк внимание прежде всего в США. Наиболее известным и успешным его альбомом стал "The Road To Hell" (1989) с одноимённой композицией, возглавивший британский хит-парад. Среди других известных его песен "Driving Home For Christmas" и "On the Beach".

Крис Ри также был большим поклонником автогонок и даже провёл один сезон в команде "Формулы-1" "Джордан" в качестве механика.