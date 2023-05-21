Умер британский писатель Мартин Эмис

В США, в штате Флорида, умер писатель Мартин Эмис - один из самых ярких англоязычных авторов своего поколения. Эмису было 73 года.

Критики высоко оценивают его влияние на литературу 1980-х годов. Наряду с такими писателями, как Салман Рушди, Иэн Макьюэн и Джулиан Барнс, Эмис был ключевой фигурой британской литературной сцены последней четверти ХХ века.

Мартин Эмис был сыном известного британского писателя и поэта Кингсли Эмиса. За советы заняться литературой он благодарил свою мачеху, тоже известную писательницу Элизабет Джейн Говард. Первый роман Мартина Эмиса "Записки о Рейчел" привлёк внимание публики и критиков. Он был отмечен премией Сомерсета Моэма 1974 года. Всего Эмис написал 14 романов. Наиболее известные из них - "Деньги", "Лондонские поля" и "Опыт".

"Трудно представить себе мир без Мартина Эмиса. Он был королем - выдающимся стилистом, суперкрутым, блестяще остроумным, эрудированным и бесстрашным писателем и поистине замечательным человеком", - сказала редактор Эмиса из британского издательства Vintage Books Михаль Шавит.