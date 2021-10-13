Умер бывший директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял станцию с момента её создания до произошедшей 26 апреля 1986 года катастрофы, ставшей крупнейшей аварией на атомной электростанции в истории.

Виктору Брюханову было 84 года, о его смерти сообщила пресс-служба Чернобыльской АЭС. "Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким покойного", - сообщила пресс-служба. Где умер Брюханов и какова причина смерти, не сообщается. Известно, что бывший директор АЭС жил в Киеве.

Виктор Брюханов был назначен директором Чернобыльской АЭС ещё до её постройки, в 1970 году. Сначала он возглавлял строительство, а затем эксплуатацию станции. Вскоре после взрыва на четвёртом энергоблоке АЭС его отстранили от руководства, а затем отдали под суд. Он был приговорён к десяти годам лишения свободы. Спустя пять лет после приговора - в 1992 году - он был досрочно освобождён.

В первые часы после аварии Брюханов неверно оценил масштабы случившегося на АЭС, что отразилось в его сообщениях советскому руководству. В апреле Служба безопасности Украины опубликовала секретные документы о катастрофе в Чернобыле, в том числе и первый доклад Брюханова, в котором он писал, что ситуация в городе Припять нормальная, а уровень радиации контролируемый.

Фигура Брюханова выведена в художественном мини-сериале HBO "Чернобыль" (2019), получившем большую популярность в мире, в том числе в России. Роль Виктора Брюханова сыграл актёр Кон О'Нил.