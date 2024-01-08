Умер бывший футболист и тренер сборной Германии Франц Беккенбауэр

В ФРГ умер легендарный немецкий футболист и тренер национальной сборной Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет.

О смерти бывшего спортсмена, которого в Германии называли "кайзером", сообщила его семья.

Беккенбауэр начал играть в молодёжной команде "Бавария" (Мюнхен), впоследствии играл за этот клуб. В ходе своей карьеры в составе "Баварии" он три раза был победителем Кубка европейских чемпионов. В 1972 году он вместе со сборной Германии стал победителем чемпионата Европы, а в 1974 году – чемпионата мира.

С 1984 года Беккенбауэр стал тренером национальной сборной. В 1990 году сборная Германии под его руководством стала победителем чемпионата мира, а в 1986-м – финалистом.

Благодаря контактам Беккенбауэра Германия получила возможность принимать у себя чемпионат мира в 2006 году.