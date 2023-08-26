Умер бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов

Бывший руководитель администрации президента России Бориса Ельцина в 1993–1996 годах Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет.

Филатов родился в 10 июля 1936 года в Москве. В 1964 году закончил Московский энергетический институт. Работал на московском заводе "Серп и молот" и на металлургическом завода имени Хосе Марти на Кубе. В 1986 году возглавил отдел систем управления в проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени Александа Целикова.

В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР. С ноября 1991 года был первым зампредседателя Верховного совета РСФСР, с апреля 1992 — постоянным членом Совбеза страны.

Покинув госслужбу, Филатов возглавлял общественное движение поддержки Ельцина на выборах 1996 года. Спустя год стал руководителем Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

Был членом Союза журналистов России, председателем Союза писателей Москвы, сопредседателем общественного научно-консультативного совета при Центризбиркоме.

В марте 2014 года подписал обращение против политики российской власти в Крыму.

Награждён орденами Почёта и Дружбы.

Сергей Филатов был гостем программ Радио Свобода.