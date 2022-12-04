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Умер бывший глава Дагестана Магомедали Магомедов

Владимир Путин и Магомедали Магомедов, 2016 год

Бывший руководитель Дагестан Магомедали Магомедов умер на 93 году жизни. Он руководил регионом с советских времён до 2006 года, представлял его в Совете Федерации и был народным депутатом РСФСР. О его смерти сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на главу республики Сергея Меликова.

С мая 1983 года по август 1987 Магомедов занимал пост председателя совета министров (правительства) Дагестанской автономной республики. Затем был избран председателем президиума Верховного совета региона, а в апреле 1990 года занял высшую должность председателя Верховного совета, оставаясь на этом посту до июля 1994 года. Тогда высшим органом республики стал Госсовет, Магомедов возглавил его и дважды переизбирался на свой пост.

В 2005 году в России отменили выборы глав регионов. Полномочия Магомедова заканчивались в июле 2006. Однако в феврале политик ушёл в отставку, сославшись на преклонный возраст (75 лет). Он сообщил об этом после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Как сообщал журнал "Коммерсантъ Власть", Администрации президента долго готовила отставку политика, но решилась на неё только после соглашения с региональными элитами, опасаясь протестов в регионе.

Перед увольнением Магомедова Москва стала жёстко критиковать регион. Путин, не называя конкретный регион, заявил о необходимости бороться "находящимися у власти в северокавказских республиках кланами и процветающей на юге коррупцией". Московские чиновники и силовики обвиняли власти Дагестана в росте террористической угрозы.

Дагестан тогда возглавил Муху Алиев. Источники Радио Свобода рассказывали, что Магомедов заранее согласовал эту кандидатуру и назвал её перед тем, как сообщил о своём увольнении. Алиев возглавлял регион до 2010 года. Тогда его сменил сын Магомедова Магомедсалам.

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