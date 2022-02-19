Умер бывший глава эстонской компартии Карл Вайно

Бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Эстонии Карл Вайно умер на 99 году жизни, сообщает национальная телерадиовещательная корпорация страны. Он был членом ЦК Компартии СССР и депутатом Верховного совета двух созывов.

Вайно 10 лет возглавлял эстонскую компартию и был известен как сторонник жёсткой промосковской позиции. В 1988 году, незадолго до восстановления независимости республики, он был отозван в Москву на фоне протестов населения.

Точная дата и место смерти партийного функционера не сообщаются. Известно, что его отпевание состоялось в храме Русской православной церкви 14 февраля. Внук Карла Вайно — глава российской Администрации президента Антон Вайно.