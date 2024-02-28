Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Бывший глава правительства СССР Николай Рыжков умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дата и место похорон Рыжкова пока не определены. Как пишет ТАСС, верхняя палата парламента примет участие в организации прощания.