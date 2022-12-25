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Умер бывший главком сухопутных войск России Маслов

Алексей Маслов

В Москве умер бывший главнокомандующий сухопутными войсками России генерал Алексей Маслов. Ему было 69 лет. Об этом сообщил "Уралвагонзавод", где Маслов работал последние годы спецпредставителем по военно-техническому сотрудничеству.

Маслов начал служить в 1970 году. В 1974-м закончил Харьковское танковое училище, в 1998-м – Военную академию Генштаба.

Маслов возглавил сухопутные войска в 2004 году. В 2008 году, за несколько дней до начала российской войны с Грузией, стал главным представителем Москвы при НАТО. В 2011 году уволился со службы.

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