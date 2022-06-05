Умер бывший главный режиссёр БДТ Темур Чхеидзе

5 июня в возрасте 78 лет умер театральный режиссёр Темур Чхеидзе. Об этом сообщает Грузинская служба Радио Свобода.

Чхеидзе поставил около 80 драматических, оперных и телевизионных спектаклей. В 1960-80-е годы был режиссёром нескольких театров в Грузии. С 1991 года сотрудничал с Большим драматическим театром в Санкт-Петербурге, с 2004 до 2013 года был его главным режиссёром. Также известен постановкой опер, главным образом русских композиторов, на сцене Мариинского и Большого театров, а также театров Ла Скала и Метрополитен-опера. Был народным артистом Грузии и России.

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