Умер бывший корреспондент РС в Варшаве Ежи Редлих

Польский журналист и переводчик Ежи Редлих умер на 93 году жизни, — сообщило издание "Новая Польша". Он был там заместителем главного редактора. С 1997 по 2004 год он работал корреспондентом Радио Свобода.

Редлих родился в Величке, небольшом шахтёрском городе неподалёку от Кракова, в 1950 году уехал учиться в СССР, окончил политико-экономический факультет Ленинградского университета. По возвращении работал в газете "Жиче Варшавы", полуофициальном органе польского правительства, позже был одним из создателей программы "Письма об экономике" на польском телевидении.

Программа пользовалась огромной популярностью, вопреки цензуре обсуждая проблемы экономики и общества, ставя вопросы о необходимости перехода страны к рынку и жёстко критикуя коммунистический строй. Она была закрыта при введении в стране военного положения в декабре 1981 года.

В 1990-1993 годах Редлих возглавлял группу тележурналистов польского телевидения в Москве. Позже — стал журналистом Радио Свобода. С 1999 года был соредактором русскоязычной "Новой Польши".

Издание посвящено межкультурному диалогу между Варшавой и Москвой и рассказывает российским читателям о событиях в Польше. В 2010 году российская прокуратура заподозрила журнал в распространении экстремистских материалов, дело было закрыто.