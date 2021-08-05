Умер бывший премьер Украины, первый глава СБУ Евгений Марчук

На 81-м году жизни умер украинский государственный деятель, бывший премьер-министр страны и первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук. Об этом сообщила его жена в фейсбуке, информацию подтвердила СБУ.

Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции.

Марчук работал в КГБ советской Украины. Он стоял у истоков создания Службы безопасности независимой Украины в 1991 году, стал первым директором этой службы.

Премьер-министром Украины был в 1995-96 годах, при президенте Леониде Кучме. В 1999 году был соперником Кучмы на выборах президента страны, заняв пятое место. После выборов занял пост главы Совета безопасности, был также министром обороны. С середины 2000-х годов в политике активно не участвовал, однако в ноябре 2018 года стал представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. После вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины ушёл с поста.