Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Умер бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) бельгиец Жак Рогге. Ему было 79 лет. О кончине бывшего президента сообщил МОК. О месте и причинах смерти Рогге не сообщается.
Жак Рогге - в прошлом спортсмен, член бельгийской национальной команды по парусному спорту на трёх Олимпиадах, также был игроком сборной Бельгии по регби. Его основная профессия - хирург-ортопед. Рогге возглавлял МОК с 2001 до 2013 года. Он был восьмым президентом комитета. Во время его президентства прошли три летних и три зимних Олимпиады.
В заявлении преемника Рогге на посту президента МОК Томаса Баха говорится, что Жак Рогге был "выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК".
В президентство Рогге на сессии МОК в 2007 году Сочи был избран столицей зимней Олимпиады 2014 года. Эти Олимпийские игры прошли уже после того, как Рогге покинул пост главы МОК.
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