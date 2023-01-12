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Умер бывший руководитель компартии Узбекской ССР Рафик Нишанов

Рафик Нишанов

Бывший руководитель компартии Узбекской ССР, председатель совета национальностей Верховного совета СССР Рафик Нишанов умер в возрасте 96 лет.

Нишанов родился в 1926 году в Казахстане. Закончил пединститут в Ташкенте по специальности учитель истории.

В 1951-м начал партийную карьеру в Узбекистане. В 1970 году стал чрезвычайным и полномочным послом СССР на Шри-Ланке и в Мальдивской Республике. С 1978 года работал советским послом в Иордании.

С декабря 1986 по апрель 1988 года занимал должность председателя президиума Верховного Совета Узбекской ССР. В январе 1988 года возглавил ЦК компартии республики.

Нишанов – один из немногих секретарей ЦК копмпартий союзных республик, который не избирался членом ЦК КПСС.

В июне 1989 года Нишанов был назначен председателем Совета национальностей Верховного Совета СССР. Комментируя столкновения на этнической почве между узбеками и турками-месхетинцами в Ферганской области в 1989 году, утверждал, что причиной случившегося стала рыночная ссора.

В сентябре 1991 года занял должность советника президента СССР, но в ноябре того же года вышел на пенсию. Был активным сторонником генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва, за что получил прозвище "личный Рафик Горбачёва".

Награждён орденами Почёта и Александра Невского. Последние годы жил в Москве.


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