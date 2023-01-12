Умер бывший руководитель Узбекистана Рафик Нишанов

Бывший руководитель Узбекистана Рафик Нишанов умер на 97 году жизни. Он руководил республикой чуть больше полутора лет в позднесоветское время, после чего возглавил одну из двух палат советского парламента, Верховного совета.

Нишанов по образованию учитель истории, с 26 лет делал партийную карьеру, был председателем горисполкома (мэром) Ташкента, секретарём по идеологии узбекской компартии. Перешёл на дипломатическую работу, был советским послом в Шри-Ланке, на Мальдивах и в Иордании.

Возглавил министерство иностранных дел Узбекской ССР, после чего возглавил республиканский парламент. В январе 1988 года стал первым секретарём ЦК компартии Узбекистана, фактически возглавив республику. Перед этим руководитель Узбекской ССР Инамжон Усманходжаев был снят с должности по обвинению в коррупции, были арестованы несколько тысяч руководителей республики всех уровней.

В мае 1989 года, когда Нишанов руководил республикой, в ней произошёл один из самых кровавых этнических конфликтов позднего СССР — столкновения узбеков и турок-месхетинцев в Ферганской долине. Нишанов в Москве заявил, что конфликт произошёл "из-за тарелки клубники," за что подвергся активной критике.

В результате конфликта в Ферганской долине погибли 103 человека, 16 тысяч турок-месхетинцев были эвакуированы из региона, в котором до конца года сохранялся режим комендантского часа. За два года из Узбекистана уехали более 90 тысяч представителей этой национальности. Узбекистаном к этому времени уже руководил протеже Нишанова, будущий диктатор Ислам Каримов.

Нишанов был отправлен в Москву, где возглавил Совет Национальностей — одну из двух палат Верховного совета. Он был одним из инициаторов создания нового Союзного договора, направленного на сохранение СССР, но Советский Союз вскоре распался. После этого был на пенсии, жил в Москве и писал мемуары.