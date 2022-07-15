Умер бывший тренер "Спартака" и сборной России по футболу Георгий Ярцев

Бывший тренер "Спартака" и сборной России по футболу Георгий Ярцев умер 15 июля на 75 году жизни. Об этом сообщил канал РЕН ТВ.

Ярцев стал чемпионом СССР как футболист и чемпионом России как главный тренер, оба раза с московским "Спартаком". Он играл на позиции нападающего. В чемпионатах СССР провёл 82 матча, забил 38 голов. Был лучшим бомбардиром чемпионата 1978 года, забив 19 мячей.

В российском чемпионате он был помощником главного тренера "Спартака" Олега Романцева. В 1996 году, когда тот возглавил сборную, возглавил вместо него клуб и привёл его к чемпионству. Тренер также возглавлял "Динамо", "Торпедо", "Ротор" и молдавский "Милсами".

В 2003 году Ярцев возглавил сборную России и вывел её на чемпионат Европы через стыковые матчи с Уэльсом. Там команда заняла последнее место в группе, победив только будущего чемпиона турнира — сборную Греции. Перед проигранной игрой с Португалией он отчислил из команды капитана Александра Мостового. В 2005 году тренер был уволен из команды.