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Умер бывший госсекретарь США и военачальник Колин Пауэлл

В возрасте 84 лет скончался Колин Пауэлл - бывший госсекретарь США и военачальник, глава Объединённого комитета начальников штабов. Причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции - сообщила его семья в фейсбуке. Подчёркивается, что он заболел, несмотря на вакцинацию.

Генерал Колин Пауэлл сделал карьеру как профессиональный военный. Воевал во Вьетнаме. Стал первым темнокожим американцем - советником президента по национальной безопасности при Рональде Рейгане, главой Объединённого комитета начальников штабов при Джордже Буше-старшем и госсекретарём при Джордже Буще-младшем.

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