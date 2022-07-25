Умер бывший заключённый "пыточной" ярославской колонии Евгений Макаров

Умер Евгений Макаров – бывший заключённый ярославской исправительной колонии №1, которая стала известна после многочисленных публикаций о пытках в ней. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

По данным правозащитников, причиной смерти Макарова стала пневмония. Ему было 29 лет. Мать Макарова – Татьяна Шишова – рассказала телеграм-каналу "Можем объяснить", что сыну не смогли оказать качественную медицинскую помощь в трёх больницах. По её словам, у Макарова был тромб в сосудах, который возник из-за побоев в колонии. На свободу он вышел в октябре 2018 года.

В июле 2018 года "Новая газета" и фонд "Общественный вердикт" опубликовали видео пыток Евгения Макарова, одного из заключённых ярославской колонии №1. После этого стало известно, что пытки в этом исправительном учреждении были поставлены на поток. Один из заключённых, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, умер после систематических избиений в больнице.

После возникшего общественного резонанса Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел против руководства и сотрудников ярославской колонии. Двенадцать сотрудников ИК были осуждены на различные сроки лишения свободы, однако начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя суд оправдал.