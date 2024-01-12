Умер физик и диссидент, друг Андрея Сахарова Франтишек Яноух

В Швеции на 93 году жизни умер чешский ядерный физик, диссидент, общественный деятель, автор мемуаров Франтишек Яноух. Об этом сообщили 12 января чешские СМИ.

Яноух учился в 1950-е годы в Советском Союзе - в Ленинградском университете, диссертацию защитил в МГУ. Был директором Чехословацкого института ядерных исследований. Из-за его поддержки Пражской весны и осуждения ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году был лишён работы. В 1974 году ему разрешили выехать за границу, жил в Швеции, был профессором Шведской королевской академии наук.

После создания чехословацкими диссидентами правозащитной организации "Хартия-77" организовал "Фонд Хартии-77", который занимался привлечением финансовых средств на Западе для поддержки диссидентов. В частности, тесно общался с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехословакии и Чехии. Известен факт, что именно Яноух способствовал тому, что его хороший знакомый, американский финансист Джордж Сорос, начал оказывать поддержку чехословацким и другим центральноевропейским диссидентам.

Яноух был хорошо знаком со многими советскими учёными, писателями, правозащитниками. Он публично выступал в западной прессе за присуждение Андрею Сахарову Нобелевской премии мира, состоял с ним в переписке и способствовал публикации его статей на Западе. Автор путевых заметок и мемуаров о своих встречах с такими деятелями, как Андрей Сахаров, Елена Боннэр, Анатолий Собчак, Игорь Шафаревич, Игорь Тамм, Владимир Фок и другие. Был зятем известного учёного и партийного деятеля, впоследствии диссидента, Эрнеста Кольмана. Автор книги диалогов с ним. В годы перестройки в СССР также печатались воспоминания Яноуха о подавлении Пражской весны - с предисловием Андрея Сахарова.

В 1996-2000 годах Яноух работал в Киеве как представитель европейского агентства по вопросам науки и технологий. Занимался в том числе борьбой с последствиями Чернобыльской ядерной катастрофы.