Умер чешский путешественник Мирослав Зикмунд. Ему было 102 года

В Праге в возрасте 102 лет умер знаменитый чешский путешественник, журналист и общественный деятель Мирослав Зикмунд.

В 1950-60-е годы книги, написанные им совместно с его товарищем по путешествиям Иржи Ганзелкой, были очень популярны в Советском Союзе, издавались миллионными тиражами. Однако ещё в середине 1960-х Ганзелка и Зикмунд попали в немилость у руководства СССР, а после подавления "Пражской весны" их книги перестали выходить не только в Советском Союзе, но и в их родной Чехословакии.

Ганзелка и Зикмунд отправились в первое большое путешествие на автомобиле "Татра-87" в 1947 году. Путешествие по Африке, Южной и Центральной Америке длилось три года, за это время Ганзелка и Зикмунд написали сотни репортажей, сняли тысячи фотографий и несколько документальных фильмов. Результатом путешествия стали также несколько книг, получивших огромную известность в Чехословакии и в странах так называемого социалистического лагеря. На русский язык в 1950-е годы были переведены "Африка грёз и действительности", "Там за рекою Аргентина", "Через Кордильеры", "К охотникам за черепами", "Меж двух океанов".

Во второе путешествие - уже на грузовых автомобилях "Татра-805" - Ганзелка и Зикмунд отправились в 1959 году, побывав в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Японии и завершив путешествие, проведя в 1963-64 годах почти год в Советском Союзе.

По просьбе руководства ЦК компартии Чехословакии путешественники подготовили специальный секретный отчёт о том, что видели в Советском Союзе. Кроме того, этот отчёт был в 1965 году передан лично Леониду Брежневу, о чём вспоминал Зикмунд в интервью Радио Свобода.

В отчёте содержалась резкая критика советской действительности, как организации экономики, планирования и производства, так и условий труда и быта людей. Особое внимание было уделено наследству, оставшемуся от культа личности Сталина, который, по мнению Зикмунда и Ганзелки, сказался не только на развитии страны, но и на морали советских людей. Критика велась с позиций так называемого "социализма с человеческим лицом", идеи которого в то время стали приобретать всё большую популярность в Чехословакии. Отчёт вызвал резкое неприятие в аппарате ЦК КПСС.

В 1968 году Ганзелка и Зикмунд принадлежали к лагерю сторонников "Пражской весны". По словам поэта Евгения Евтушенко, именно обращение его знакомого Зикмунда, переданное по радио в августе 1968 года, побудило его написать стихотворение "Танки идут по Праге". После резкой критики советского вторжения в Чехословакию Ганзелке и Зикмунду запретили публиковаться, они были исключены из компартии Чехословакии, их не принимали на работу.

После "Бархатной революции" книги Ганзелки и Зикмунда вновь начали печататься, они совершили ещё несколько поездок в отдалённые страны. Всего они посетили 83 страны и написали около 20 книг. Иржи Ганзелка умер в 2003 году.