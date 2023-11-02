Умер дирижёр и народный артист Юрий Темирканов

Дирижёр Юрий Темирканов умер на 85 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщает “Фонтанка”. Он был известен работой с ведущими мировыми оркестрами, в разное время руководил Ленинградским театром оперы и балета, Королевского оркестром в Лондоне, был главным приглашённым дирижёром Большого театра.

Темирканов — кабардинец, родился недалеко от Нальчика в 1938 году. Он всю жизнь говорил в семье на кабардинском языке. Окончил Ленинградскую консерваторию, где учился у Ильи Мусина. В 1965 году дебютировал в Ленинградском малом театре оперы и балета (Михайловском театре) с оперой Верди "Травиата". Через год получил Первую премию на Всесоюзном конкурсе дирижёров.

Уже в советские годы начал выступать на Западе. В разные годы работал в ведущих мировых симфонических оркестрах или выступал с ними. Преподавал, в том числе в США и Италии. На фестивали и мероприятия под его именем в Нальчик привозили известных мировых академических музыкантов.

Темирканов был награждён высшей советской наградой — орденом Ленина. Был народным артистом СССР и лауреатом четырёх Государственных премий, двух советских и двух российских.

Темирканов с советских времён не подписывал коллективных писем на политические темы. Он был президентом Международного центра Рерихов, и, вместе с другом Владимира Путина Сергеем Ролдугиным, соучредителем фонда "Талант и успех", попечителем которого был сам президент. Из этого фонда позднее вырос фонд "Сириус", детский центр, мероприятия которого Путин регулярно посещает.