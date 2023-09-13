Умер диссидент-антикоммунист Игорь Огурцов

В Санкт-Петербурге на 87 году жизни умер Игорь Огурцов - бывший диссидент-антикоммунист, основатель правой антисоветской организации Всероссийский христианский союз освобождения народа (ВСХСОН). О его смерти сообщают националистические телеграм-каналы. Огурцов 15 лет провёл в советских тюрьмах и колониях и 5 лет - в ссылке.

Подпольную организацию ВСХСОН Огурцов, выпускник Ленинградского университета, с единомышленниками создал в 1964 году. Её целью было свержение советской власти и установление строя, основанного на христианских принципах. Члены организации считали себя идейными наследниками белого движения.

Огурцов был арестован КГБ в феврале 1967 года, в декабре того же года его признали виновным в измене родине и приговорили к 15 годам лишения свободы. 10 лет он провёл в тюрьмах - Владимирской и Чистопольской, ещё 5 лет в лагере в Перми-35 и 5 лет - в ссылке. После освобождения эмигрировал в Германию, но в 1992 году вернулся в Россию. Участвовал в деятельности организаций русских националистов, также основал благотворительный фонд. Реабилитирован он не был.

Авторы сообщений о смерти Огурцова отмечают, что перед смертью он был "оклеветан в учебнике истории". Имеется в виду учебник для старшеклассников под редакцией Владимира Мединского, в котором говорится, что деятельность таких групп, как ВСХСОН, "активно поддерживалась зарубежными эмигрантскими организациями, которые создавались в западных странах при непосредственном участии ЦРУ и правительства США". Националисты утверждают, что это не так.

Игорю Огурцову был посвящён один из эпизодов программы Радио Свобода "Алфавит инакомыслия". В нём, в частности, рассказано о таком эпизоде его тюремной биографии: в Чистополе его посадили в одну камеру к Сергею Ковалеву. Огурцов вспоминает: "Хорошо мы с ним посидели. Думаю, что он так же сказал, что с Огурцовым сидеть можно, даже если есть различия по мировоззренческим моментам". У них были диаметрально противоположные взгляды, тем не менее, когда в соседней камере Юрий Шухевич, который с 17 лет мотался по лагерям только потому, что его отец был украинским националистом, его избили надзиратели и он стал слепнуть в результате этого избиения, Ковалев и Огурцов объявили голодовку, пока ему не будет оказана медицинская помощь. Спустя два дня после объявления голодовки Юрия Шухевича этапировали в Москву на лечение.