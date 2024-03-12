Умер диссидент и учёный Вадим Янков

Советский диссидент, математик Вадим Янков умер на 90 году жизни. Об этом сообщили в фейсбуке диссидент Михаил Ривкин и правозащитник Александр Черкасов.

Янков — выпускник мехмата МГУ, работал в Математическом институте имени Стеклова, преподавал в МФТИ. Был уволен из вуза в 1968 году после подписания коллективного "Письма девяноста девяти математиков" в поддержку отправленного на принудительное лечение коллеги и диссидента Александра Есенина-Вольпина.

"Насильственное помещение в больницу для тяжёлых психических больных талантливого и вполне работоспособного математика, условия, в которые он по самому характеру этой больницы попал, тяжело травмируют его психику, вредят здоровью и унижают человеческое достоинство. Исходя из гуманных целей нашего законодательства, и тем более здравоохранения, мы считаем этот факт грубым нарушением медицинских и правовых норм", — говорилось в обращении.

С 70-х Янков участвовал в деятельности диссидентского движения. Публиковался в журнале "Континент", его материалы читали в эфире Радио Свобода. За антисоветскую агитацию был приговорён к 4 годам лишения свободы и 3 годам ссылки. Реабилитирован в 1991. В России преподавал в РГГУ, математические дисциплины, информатику и историю философии.