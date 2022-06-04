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Умер Дмитрий Ковтун. Его обвиняли в убийстве Александра Литвиненко

Дмитрий Ковтун

Один из фигурантов дела об убийстве бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Лугового – второго фигуранта дела об отравлении Литвиненко.

Источник в окружении Ковтуна сообщил ТАСС, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Утверждается, что Ковтун умер в одной из московских больниц.

  • Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко, который получил политическое убежище в Великобритании и сотрудничал с разведкой, умер в Лондоне в ноябре 2006 года. По данным британских правоохранительных органов, Литвиненко был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, который ему подмешали в чай во время встречи бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун.
  • Ковтун, Луговой и власти России отрицали причастность к убийству Литвиненко.
  • В заключительном докладе по делу о смерти Литвиненко следствие заявило, что это было убийство, которое совершили Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, а операция по устранению Литвиненко была, "вероятно", лично одобрена директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным.
  • 22 сентября 2021 года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за убийство Александра Литвиненко. Причастность российских властей к убийству суд охарактеризовал как prima facie, то есть "самоочевидную". ЕСПЧ отметил, что российские власти не предоставили каких-либо убедительных объяснений, которые опровергали бы британскую версию событий, а также сами не расследовали убийство должным образом.

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