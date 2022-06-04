Умер Дмитрий Ковтун. Его обвиняли в убийстве Александра Литвиненко

Один из фигурантов дела об убийстве бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко Дмитрий Ковтун умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Андрея Лугового – второго фигуранта дела об отравлении Литвиненко.

Источник в окружении Ковтуна сообщил ТАСС, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Утверждается, что Ковтун умер в одной из московских больниц.