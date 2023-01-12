Умер Джефф Бек. Его называли "гитарным богом"

10 января в возрасте 78 лет умер британский гитарист Джефф Бек. Журнал Rolling Stone называл его "гитарным богом".

В заявлении семьи, опубликованном вчера на сайте музыканта говорится, что Бек "мирно ушёл из жизни" после неожиданного заражения бактериальным менингитом.

Джефф Бек - британский гитарист-виртуоз - родился в 1944 году в Лондоне. В детстве он пел в церковном хоре, в подростковом возрасте он начал играть на гитаре. Первой группой, где играл музыкант, была Screaming Lord Sutch. В 1965 году он заменил в группе The Yardbirds ушедшего оттуда Эрика Клэптона, однако через два года он покинул коллектив. В 1968 году Бек выпустил свой первый сольный альбом Truth, а затем основал The Jeff Beck Group, в которую вошли певец Род Стюарт и нынешний бас-гитарист The Rolling Stones Рони Вуд.

В 1975 году Бек записал полностью инструментальный альбом Blow By Blow. На нем гитарные партии по сути стали заменой вокала - и именно такой подход стал для него основным в последующие годы.

Несколько альбомов, записанных Беком альбомов стали платиновыми. Свой последний альбом "18" он выпустил в 2022 году. Он оказал значительное влияние на развитие хеви-метала и джаз-рока.

Джефф Бек семь раз получал премию "Грэмми", его дважды — в 1992 и 2009 годах — включали в Зал славы рок-н-ролла.