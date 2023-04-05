Умер эмигрировавший из СССР нидерландский дирижёр Лев Маркиз

Родившийся в СССР нидерландский дирижёр и скрипач Лев Маркиз умер на 93 году жизни. Он — один из создателей Московского камерного оркестра, дирижёром впервые записаны многие произведения Альфреда Шнитке и других современных авторов.

Маркиз родился в Москве, окончил струнное отделение Музыкального училища при Московской консерватории, обучался в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных у Юрия Янкелевича и Марии Юдиной. Успешно гастролировал в СССР и за границей, сначала в составе Московского камерного оркестра, а затем Академического симфонического оркестра Московской филармонии, участвовал в записях альбомов классической музыки. В 1981 году эмигрировал.

"Конечно, я с отвращением относился к очень многому, к чешским событиям, к венгерским событиям. Так что сказать, что я был советским человеком, я не могу. Но активным диссидентом я тоже не был", — рассказывал он в интервью Радио Свобода. С 1981 года Маркиз жил в Нидерландах, где в 1988 году стал руководителем оркестра "Амстердамская симфониетта". С 1997 года был главный дирижёром Камерного оркестра Женевы, дирижировал во Франции, Италии, Швеции, Канаде, Израиле и Сингапуре. Преподавал и помогал классическим музыкантом в постсоветских странах.

Маркиз комментировал обществено-политические события в России, критиковал российских коллег, выступавших в поддержку президента России Владимира Путина после аннексии Крыма в 2014.

"Когда человек продает себя за совершенно известного рода блага и отношение высших чинов к себе, своему оркестру, театру – это компромисс, который не обходится даром. Люди начинают делать то, что от них хотят, — говорил он в интервью. — Я абсолютно сознаю и ценю их дарование, я ценю их профессионализм, но мне чужды их околомузыкальные манифестации, которые, с моей точки зрения, влияют самым губительным образом на них как истинных музыкантов".