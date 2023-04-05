Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Умер эмигрировавший из СССР нидерландский дирижёр Лев Маркиз

Родившийся в СССР нидерландский дирижёр и скрипач Лев Маркиз умер на 93 году жизни. Он — один из создателей Московского камерного оркестра, дирижёром впервые записаны многие произведения Альфреда Шнитке и других современных авторов.

Маркиз родился в Москве, окончил струнное отделение Музыкального училища при Московской консерватории, обучался в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных у Юрия Янкелевича и Марии Юдиной. Успешно гастролировал в СССР и за границей, сначала в составе Московского камерного оркестра, а затем Академического симфонического оркестра Московской филармонии, участвовал в записях альбомов классической музыки. В 1981 году эмигрировал.

"Конечно, я с отвращением относился к очень многому, к чешским событиям, к венгерским событиям. Так что сказать, что я был советским человеком, я не могу. Но активным диссидентом я тоже не был", — рассказывал он в интервью Радио Свобода. С 1981 года Маркиз жил в Нидерландах, где в 1988 году стал руководителем оркестра "Амстердамская симфониетта". С 1997 года был главный дирижёром Камерного оркестра Женевы, дирижировал во Франции, Италии, Швеции, Канаде, Израиле и Сингапуре. Преподавал и помогал классическим музыкантом в постсоветских странах.

Маркиз комментировал обществено-политические события в России, критиковал российских коллег, выступавших в поддержку президента России Владимира Путина после аннексии Крыма в 2014.

"Когда человек продает себя за совершенно известного рода блага и отношение высших чинов к себе, своему оркестру, театру – это компромисс, который не обходится даром. Люди начинают делать то, что от них хотят, — говорил он в интервью. — Я абсолютно сознаю и ценю их дарование, я ценю их профессионализм, но мне чужды их околомузыкальные манифестации, которые, с моей точки зрения, влияют самым губительным образом на них как истинных музыкантов".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG