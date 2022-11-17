Умер фигурист, олимпийский чемпион Александр Горшков

Советский фигурист, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает ТАСС. Причины смерти не уточняются.

Александр Горшков — первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду. Он стал победителем в паре с Людмилой Пахомовой на Играх в Инсбруке в 1976 году. Тогда же они объявили об уходе из любительского спорта. Горшков и Пахомова также шесть раз становилась чемпионами мира и Европы в танцах на льду.

Горшков — заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР. В 1988 году вместе с Пахомовой был введен в Зал славы мирового фигурного катания. С июня 2010 года он занимал пост главы Федерации фигурного катания России.

Горшков и Пахомова были женаты. Людмила Пахомова умерла от рака в 1986 году в возрасте 39 лет.