Умер филолог и писатель Михаил Безродный

В Германии умер литературовед и писатель, исследователь русской литературы XIX и начала XX веков Михаил Безродный. Ему было 66 лет.

О смерти Безродного написали в фейсбуке искусствовед Кира Долинина и филолог Олег Лекманов. О причинах смерти не сообщается.

Михаил Безродный - выпускник Тартуского университета, там же защитил диссертацию. Работал в Публичной библиотеке в Ленинграде, в 1991 году уехал за границу, работал в различных университетах в Германии, в последние 20 лет - в Гейдельбергском университете.

Наиболее известная книга Михаила Безродного - "Конец цитаты" - была опубликована в 1996 году, автор стал лауреатом Малой Букеровской премии. Это книга с элементами автобиографии и многочисленными отсылками к дневникам и художественным произведениям писателей начала XX века, филологическими наблюдениями и оригинальным сюжетом. В похожем жанре написаны "Пиши пропало" и "Радуга и осьминог". Безродный также автор научных трудов о творчестве таких писателей, как Александр Пушкин, Михаил Ремизов, Андрей Белый, Осип Мандельштам, Борис Пастернак, Юрий Тынянов и другие.