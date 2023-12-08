Умер философ и публицист Александр Рубцов

Философ и публицист Александр Рубцов умер на 72 году жизни, сообщает сайт Института философии РАН. Он возглавлял в институте Центр исследований идеологических процессов.

Рубцов — член Комитета гражданских инициатив, созданного для развития демократических институтов в России, соучредитель Вольного исторического общества, созданного как альтернативное государственным объединение историков. Он активно публиковался в независимой российской прессе.

В сфере его научных интересов были либеральные тенденции в постсоветской России, философия свободы, теория и анализ идеологических процессов, проектное сознание в ситуации постмодерна, разработка и реализация стратегий развития, инновационные процессы и реиндустриализация, институциональные преобразования.

Философ был автором нескольких книг, в 90-е годы консультировал российское правительство и координировал группу консультантов Администрации президента, в 2001 — 2007 году был одним из руководителей экономической рабочей группы администрации. Был частым гостем эфиров Радио Свобода.