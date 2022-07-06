Умер финансист и публицист Слава Рабинович

В Израиле в возрасте 56 лет скончался финансист, экономический и политический аналитик, публицист Слава Рабинович. Об этом сообщила в твиттере журналистка Надежда Кеворкова, информацию подтвердил бизнесмен Леонид Невзлин.

Слава Рабинович родился в Ленинграде, в 1989 году эмигрировал в США, где получил высшее экономическое образование. Стал инвестиционным финансистом, специализировался на инвестициях в российкий рынок ценных бумаг, работал в том числе в компании Hеrmitage Capital Management Уильяма Браудера, в руководстве компаний "Рененссанс Капитал" и MCM Capital Advisors.

Рабинович был известен как независимый публицист и блогер, резкий критик политики Владимира Путина. В качестве финансового и политического аналитика он выступал во многих мировых и российских СМИ, включая Forbes, Bloomberg, "Эхо Москвы", "Дождь". Выступал он и на Радио Свобода.

"28 февраля 2015 он (Рабинович - РС) сказал, что Немцова заказал и убил Путин, а никакие не кадыровцы," - отмечает Надежда Кеворкова. Ещё в апреле 2021 года он был уверен, что Россия начнет войну с Украиной.

В сентябре 2021 года Рабинович попал в автомобильную аварию и долго лечился. Леонид Невзлин подтвердил информацию о смерти Рабиновича: "Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни".