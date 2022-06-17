Умер французский актёр Жан-Луи Трентиньян

Во Франции скончался актёр Жан-Луи Трентиньян, звезда "золотой эры" французского кино.

За 91 год жизни он сыграл в более чем сотне фильмов и многочисленных театральных спектаклях. Был лауреатом таких престижных кинопремий, как "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля и "Сезар".

Известность Трентиньяну принесла роль в фильме "И бог создал женщину" режиссера Роже Вадима, где он сыграл в паре с Брижит Бардо. Он играл в таких известных кинолентах, как "Мужчина и женщина", "Опасные связи", "Анжелика в гневе", "Конформист", "Три цвета: красный" и "Любовь".

Среди режиссеров, снимавших Трентиньяна - Роже Вадим, Бернардо Бертолуччи, Клод Лелюш, Кшиштоф Кесьлевский, Михаэль Ханеке. Последней ролью артиста стала главная роль в фильме "Лучшие годы жизни" - продоложении фильма "Мужчина и женщина", в котором он, как и 55 лет назад, сыграл в паре с Анук Эме.