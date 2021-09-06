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Умер французский актёр Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо играет в театре Мариньи в Париже, 1987 год

Умер французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката. Актеру было 88 лет.

Слава пришла к нему в конце 50-х годов прошлого века. Он сыграл в фильме "На последнем дыхании" роль поклонника американского киноактёра Хамфри Богарта.

Бельмондо в своих первых фильмах появлялся на экране в образе молодого бунтаря, играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках.

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