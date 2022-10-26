Умер французский художник-абстракционист Пьер Сулаж

Во Франции умер художник Пьер Сулаж, один из самых известных представителей абстрактного направления в живописи. Визитной карточкой Сулажа стали серии картин, выполненных почти исключительно чёрной краской, в которых главную роль играл отражённый свет. За них критики называли художника "волшебником чёрного цвета".

Помимо живописи, Пьер Сулаж занимался графикой и скульптурой. Для аббатства Конк на юге Франции он создал серию из 104 витражей, работа над которыми заняла у него почти 20 лет. Сулаж был лауреатом многих художественных премий.

Персональные выставки Пьера Сулажа в России прошли в 2001 году в петербургском Эрмитаже и московской Третьяковской галерее. Для Эрмитажа он стал первым художником, чья выставка открылась при жизни автора.

Пьер Сулаж прожил долгую творческую жизнь, ему было 102 года.