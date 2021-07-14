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Умер французский художник Кристиан Болтански

Кристиан Болтански на фоне своей инсталляции в Большом дворце, Париж, январь 2010 года 

В Париже на 77-м году жизни скончался один из ведущих современных французских художников Кристиан Болтански. Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Болтанки родился в Париже 6 сентября 1944 года в семье еврейского иммигранта русского происхождения. Первые художественные инсталляции он начал делать в 23 года, не имея при этом специального образования, однако сразу снискав славу одного из самых оригинальных авторов своего поколения.

Болтански также известен как скульптор и создатель собственного театра марионеток. С середины 80-х годов он был постоянным участником венецианской Биеннале. В 2006 году стал лауреатом Императорской премии Японии в номинации "скульптура".

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