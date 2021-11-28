Умер Фрэнк Уильямс, за команду которого выступали Прост и Сенна

Основатель и бывший руководитель британской команды в соревнованиях по автогонкам "Формула-1" Williams - сэр Фрэнк Уильямс - в воскресенье умер. Ему было 79 лет. О причинах смерти не сообщается.

"Его жизнь была наполнена страстью к автоспорту; его наследие неизмеримо и навсегда останется частью «Формулы-1»", — говорится в твиттере "Формулы-1". В последнее время Уильямс не имел отношения к созданной им команде, она была продана американской компании.

Команда Williams, созданная бывшим автогонщиком Фрэнком Уильямсом, была одной из сильнейших в чемпионате "Формулы-1" в 1980-е и 1990-е годы. Девять раз она становилась обладателем Кубка конструкторов, а её пилоты семь раз становились победителями чемпионата. За команду выступали легенды "Формулы-1" - Найджел Мэнселл, Ален Прост, Жак Вильнёв. В 1994 году в команду перешёл знаменитый бразильский пилот Айртон Сенна, который в самом начале сезона погиб за рулём болида Williams, врезавшись в ограждение на трассе в итальянской Имоле.

В 1986 году Фрэнк Уильямс попал в автомобильную аварию, из-за которой остался парализованным. Уильямсу в Британии был пожалован рыцарский титул.