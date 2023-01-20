Умер гитарист Дэвид Кросби - легенда американского фолк-рока

В США в возрасте 81 года умер гитарист, ветеран американского фолк-рока Дэвид Кросби. Как рассказала Variety жена музыканта, он умер после продолжительной болезни в окружении семьи.

Дэвид Кросби родился в Калифорнии 14 августа 1941 года в семье голливудского кинематографиста, обладателя "Оскара" Флойда Кросби.

В 1964 году он начал играть в группе The Byrds, однако покинул три года спустя. Вскоре после этого Дэвид Кросби и два других известных музыканта - Стивен Стиллз и Грэм Нэш - объединились в группу Crosby, Stills and Nash и выступили на легендарном фестивале Вудсток в 1969 году.

За свою шестидесятилетнюю карьеру музыкант накопил множество золотых и платиновых дисков, а также был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла.

В 2021 году Кросби выпустил свой последний альбом For Free. В этой записи он объединился со своим сыном Джеймсом Рэймондом, который был отдан на усыновление вскоре после рождения и познакомился со своим отцом только три десятилетия спустя.

Кросби всю жизнь боролся с наркотической зависимостью и несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов США, включая арест в 1982 году по обвинению в хранении героина и кокаина. Затем последовали проблем со здоровьем и пересадка печени в 1994 году.

После смерти музыканта Грэм Нэш написал в социальных сетях, что Дэвид Кросби был человеком, бесстрашным в жизни и в музыке, и оставил после себя "огромную пустоту".