Умер глава группы "ИКС холдинг" Черепенников. Ему было 40 лет

В возрасте 40 лет умер предприниматель Антон Черепенников, основатель группы IT-компаний "ИКС холдинг", которая активно участвовала в реализации так называемого пакета Яровой, используемого для слежки за пользователями интернета.

О смерти Черепенникова сообщает РБК со ссылкой на компанию, которую он возглавлял. Как пишет "База", тело 40-летнего Черепенникова обнаружили сегодня ночью в его офисе на Мичуринском проспекте. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Черепенников создал "ИКС Холдинг" в 2018 году. Холдинг объединяет около 30 компаний, в том числе разработчик систем хранения данных YADRO, группа компаний в сфере информационной безопасности "Цитадель", научно-исследовательская компания "Криптонит", "Бюро 1440", работающее над созданием низкоорбитальной спутниковой группировки.

Компании группы "Цитадель" в частности разрабатывали системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) — оборудования, которое операторы систем связи обязаны устанавливать в соответствии с "законом Яровой". С его помощью спецслужбы могут прослушивать телефоны и следить за действиями пользователей интернета.

В 2021 году издание VTimes сообщало, что Черепенников участвовал в реализации закона о так назывемом суверенном Рунете. "База" в своём материале о Черепенникове утверждала, что с момента вступления в силу закона Яровой "Цитадель" получила 20 миллиардов чистой прибыли.

Черепенников и холдинг, который он возглавлял, были включены в санкционный список США.