Умер глава Союза православных хоругвеносцев Симонович-Никшич

Умер глава Союза православных хоругвеносцев Леонид Симонович-Никшич. Ему было 75 лет.

Симонович-Никшич родился в 1946 году в сербской семье. Поступил на филологический факультет Университета дружбы народов, но через некоторое время был отправлен учиться в Югославию. После возвращения в Москву продолжил обучение на славянском отделении филологического факультета МГУ. Занимался переводами художественной литературы.

Симонович-Никшич известен как активный противник проведения парадов ЛГБТ в Москве.

Союз православных хоругвеносцев также известен публичным сожжением книг Джоан Роулинг, Владимира Сорокина и Эдварда Радзинского. Симонович-Никшич назвал акцию "священной инквизицией", которая борется с ересью.

Симонович-Никшич занимался организацией крестных ходов, народных собраний, молитвенных стояний и православных народных шествий. В декабре 2006 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, наградил главу хоругвеносцев орденом Святого Преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Награда вручается за церковные, экуменические и миротворческие заслуги.