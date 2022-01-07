Умер голливудский режиссёр Питер Богданович

Голливудский режиссёр Питер Богданович скончался в четверг в своём доме в Лос-Анджелесе на 83 году жизни. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на семью умершего.

Бывший кинокритик стал режиссёром в 60-е годы XX века, став представителем новой волны Голливуда вместе с Мартином Скорсезе, Стивеном Спилбергом, Вуди Алленом, Френсисом Фордом Копполой и другими влиятельными режиссёрами, начавшими яркие карьеры в середине 60-х — начале 80-х годов ХХ века.

Широкой публике он был известен как режиссёр фильмов "Последний киносеанс", "Бумажная луна", "Торговцы грёзами". Он был дважды номинирован на премию "Оскар" лично, "Последний киносеанс" был выдвинут на премию в 8 номинациях, фильм включён в национальный реестр фильмов в США.

Режиссёр играл в кино и в телесериалах, исполнив, в частности, роль психотерапевта Эллиота Купферберга в сериале "Клан Сопрано". Также он появлялся в роли самого себя в сериале "Как я встретил вашу маму".