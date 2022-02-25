Умер художник-акционист Герман Виноградов

25 февраля в Москве умер художник-акционист, поэт и музыкант Герман Виноградов. Об этом сообщает Colta.ru. 15 февраля, как сообщалось, он перенёс инсульт. Виноградову было 64 года.

В 1980-е годы он работал в Москве дворником и сторожем. В недавнем интервью Радио Свобода он рассказал о том, как в 1984 году с друзьями создал "Детский сад" - первый художественный арт-сквот в СССР. Тогда же он разработал концепцию БИКАПО — соединение энергии звука, огня и вибраций. С тех пор провел более 2000 мистериальных концертов "Бикапония Небесного Леса" в России, странах Европы, США и Канаде.

Участвовал в нескольких независимых группах и объединениях, в 1989 году создал группу "Вино и хлеб" (вместе с Наталией Пшеничниковой), в 1990-м основал галерею "Грибонд", в 1994-м — группу KWAKUUM (вместе с Вилли Мельниковым, Алексеем Кравченко и Верой Сажиной).

Под воздействием системы Порфирия Иванова создал несколько необычных форм творческой деятельности, составной частью которых стали холод, снег, обливание холодной водой, окунание в прорубь. Был также автором перформансов по сжиганию арт-объектов Николая Полисского на территории архитектурного парка "Никола-Ленивец".