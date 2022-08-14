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Умер художник Дмитрий Врубель

Вечером в воскресенье в Берлине умер художник Дмитрий Врубель. Об этом сообщила в фейсбуке главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова. Самая известная работа Врубеля, — "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви", — изображающая поцелуй Леонида Брежнева и Эрика Хонеккера на остатках Берлинской стены, стала одним из символов воссоединённой Германии.

Дмитрий Врубель был потомком выдающегося российского художника Михаила Врубеля. В 1980-е был членом московского андеграундного "Клуба авангардистов". В 1990 году переехал в Берлин, где создал граффити, ставшее для воссоединенного Берлина знаковым: изображение поцелуя бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и председателя Верховного совета ГДР Эриха Хонеккера.

Граффити получило широкую популярность и до сих пор изображается на германских сувенирах. В 2009 году граффити было удалено со стены в рамках ремонтных работ, художник написал её заново.

Большинство работ Дмитрия Врубеля были посвящены социальной тематике. В серии "Евангельский проект" он совмещал новостные газетные фото с библейскими цитатами. В последние годы Врубель разрабатывал выставки с использованием технологий виртуальной реальности.

Художнику было 62 года. Он неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.

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