Умер художник и мемуарист Борис Жутовский

В Москве умер художник-авангардист Борис Жутовский. Об этом в фейсбуке сообщил политолог Аркадий Дубнов и общественный деятель Георгий Сатаров.

О причинах смерти не сообщается. Жутовскому было 90 лет.

Борис Жутовский был одним из участников выставки "30 лет МОСХ" , которая прошла в декабре 1962 года в московском Манеже. Посетивший выставку руководитель СССР Никита Хрущёв резко раскритиковал многие работы и их авторов, заявив, что "абстракционизм" противоречит принципам соцреализма. Жутовскому Хрущёв пригрозил "отправкой на лесозаготовки" - после этого на долгое время художнику была закрыта возможность участвовать в выставках. Сам Жутовский рассказывал, что Хрущёв после своей отставки извинился перед ним.

После выставки Жутовский, как и ряд других её участников, стал известен за рубежом. Его картины появились в галереях и музеях ряда стран. Сам Жутовский был принят в Союз художников как книжный иллюстратор.

Борис Жутовский - автор серии портретов известных деятелей СССР и России XX века "Последние люди империи", в том числе портретов Андрея Сахарова, Булата Окуджавы, Никиты Хрущева. Также был автором воспоминаний. Борис Жутовский нередко был в эфире Радио Свобода: