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Умер художник Илья Кабаков

Эмилия и Илья Кабаковы, 2009

Умер советский и американский художник Илья Кабаков, сообщил в твиттере медиаменеджер Демьян Кудрявцев. Основателю московского концептуализма было 89 лет.

Кабаков — самый успешный в мире современный художник из бывшего СССР. Он родился в Днепропетровске, 30 лет работал в Москве, во время развала СССР переехал в США, где получил американское гражданство.

Кабаков стал первым художником, открывшим для западной аудитории неприглядность советского быта, — писало о нём издание "Азамас". Он c 1960-х годов выставлялся на Западе, а в 1988 году его работы продавались на первом в Москве аукционе Sotheby`s "Русский авангард и современное советское искусство".

Его работы выставляются в ведущих мировых музеях, в том числе Музее современного искусства в Нью-Йорке, центре Помпиду в Париже, Третьковской галерее в Москве.

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