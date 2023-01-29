Умер художник-мультипликатор фильмов о коте Леопольде и мамонтёнке

Умер художник-мультипликатор Вячеслав Назарук, известный как создатель ряда известных персонажей советских мультфильмов студии "Союзмультфильм". Он был, в частности, художником-постановщиком мультфильмов "Мама для мамонтёнка", "Крошка Енот", "Раз ковбой, два ковбой", серии фильмов о коте Леопольде.

Назаруку был 81 год, о его смерти сообщил шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. Причина смерти не называется. Прощание с художником пройдёт в Москве.

"После закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвящённые событиям древнерусской истории", - написал Капков. Среди работ художника, в частности, триптих о "Слове о полку Игореве".

Мультфильмы о коте Леопольде выходили с 1975 по 1987 год, за них Назарук в 85-м году получил Государственную премию СССР (вместе со сценаристом Аркадием Хайтом и режиссером Анатолием Резниковым).